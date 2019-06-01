موظفو إكسون يستأنفون العمل في العراق الأحد

أعلنت وزارة النفط العراقية السبت أن الموظفين الأجانب في شركة إكسون موبيل الأميركية سيستأنفون الأحد عملهم في حقل القرنة النفطي في البصرة بعد سحبهم منه إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الموظفين الأجانب في شركة إكسون موبيل البالغ عددهم 83، ممن تم إجلاؤهم سيعاودون عملهم الأحد".

وكانت السلطات العراقية قد انتقدت انسحاب الشركة في ما وصفته بأنه "قرار سياسي"، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة.

وأضاف جهاد أن "السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الموظفين" الذين تم سحبتهم بعد أن طلبت واشنطن من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة بغداد والقنصلية في أربيل.

وتشدد واشنطن على أن الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران تشكل تهديدا جديا لدبلوماسييها. ويدرب الحرس الثوري الإيراني الذي وضعته واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، عددا من تلك الفصائل.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن التي نشرت مطلع أيار/مايو حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج لردع إيران.