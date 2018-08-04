موظفو فيسبوك يجربون خدمة المواعدة

كشفت تقارير إعلامية أن شركة فيسبوك بدأت تجربة خدمة المواعدة، لكن فقط بين موظفيها، وذلك بعد حوالي شهرين من الإعلان عنها في مؤتمر المطورين السنوي.

وأكدت مصادر بالشركة لموقع The Verge المختص تجربة الخدمة، وقالت إنها في طور التجريب في الوقت الحالي من خلال تطبيق فيسبوك.

وكانت المدونة جين وونغ، وهي باحثة تتابع الجديد من فيسبوك، قد ذكرت في تغريدة أن الخدمة تتم تجربتها داخل الشركة فقط، وأرفقت التغريدة بعدة لقطات شاشة تظهر عملية التسجيل:

تقول الصور الملتقطة للشاشة إن هذا "المنتج مخصص لموظفي فيسبوك في الولايات المتحدة"، الذين يجرون اختبارات تقنية للخدمة.

فيسبوك طلبت من الموظفين أن يكتبوا بيانات مزيفة في الملفات التعريفية الخاصة بهم، وتنوي الشركة حذف هذه البيانات مع إطلاق الخدمة رسميا.

وكان مؤسس الشركة مارك زوكربرغ قد أعلن عن الخدمة خلال مؤتمر المطورين السنوي F8 في أيار/مايو الماضي، وقال: "هناك 200 مليون شخص يصنفون أنفسهم كعازبين. ثمة شيء يجب فعله هنا".

زوكربرغ أوضح أن الخدمة اختيارية وتهدف إلى تكوين علاقات طويلة الأمد وليس مجرد علاقات عابرة.

وستسمح الخدمة لمستخدم فيسبوك بإنشاء حساب خاص للمواعدة، لا يستطيع الأشخاص في قائمة الأصدقاء لديه رؤيته، ولا الأشخاص الذين لا يستخدمون الخدمة، ولن تظهر أية بيانات متعلقة بنشاط المستخدم في قائمة الأخبار على فيسبوك.