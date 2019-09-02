موقع تتبع السفن: ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل لبنان

قالت وكالة أسوشييتدبرس إن ناقلة النفط الإيرانية التي تتبعها الولايات المتحدة والتي كانت تسير عبر البحر المتوسط، موجودة الآن قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان.



أظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك دوت كوم" أن الناقلة أدريان داريا 1 تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن توقفت قبالة السواحل السورية أمس.



لا يُظهر نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة وجهتها بعد أن أدرج البحارة الموجودون على متنها وجهات لموانئ في اليونان وتركيا.



وأشار وزير خارجية تركيا في وقت سابق إلى أنها ستتوجه إلى لبنان، الأمر الذي نفاه مسؤولون لبنانيون.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لاحقا أنها متجهة إلى مصفاة في سوريا.



وحذرت الولايات المتحدة الدول من قبول "أدريان داريا" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بنحو 130 مليون دولار.

وكانت أدريان داريا محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.