موقع صيني يحجب تدوينات مذيع بريطاني انتقد الرئيس شي

حجب موقع ويبو للتدوين المصغر وحذف كل التدوينات المتعلقة بمقدم البرامج الكوميدية البريطاني جون أوليفر بعد انتقاده سجل بكين في حقوق الإنسان وسخريته من الرئيس شي جين بينغ في برنامجه Last Week Tonight

وموقع ويبو واحد من أكبر مواقع للتواصل الاجتماعي في الصين.

وخلال فقرة استمرت 20 دقيقة بثتها شبكة HBO التلفزيونية الأميركية الأحد الماضي انتقد أوليفر الخطوات التي اتخذتها الصين لرفع القيود عن الفترات الرئاسية وتخليد "أفكار شي جين بينغ" في الدستور، قائلا إن ترسيخ شي لسلطاته مدفوع "بعبادة القيادة".

وأضاف أوليفر "يبدو أن حملة شي على حقوق الإنسان هي أقسى حملة قمع منذ أحداث ساحة تيانانمن".

كما استهزأ أوليفر بمبادرة الصين المعروفة باسم (الحزام والطريق) وحملتها الحالية على الفساد وفرضها رقابة على نشر صور الشخصية الكرتونية Winnie the Pooh على الإنترنت التي قيل إنها تشبه شي.

وكتب أحد مستخدمي ويبو يوم الخميس "لن أتمكن طوال حياتي من رؤية جون أوليفر في السوق الصينية بعد هذه الحلقة".

ومن الشائع أن يتم فرض رقابة على الإنترنت في الصين حيث يُزعم توظيف ملايين الأشخاص لإزالة أي إعلانات أو أنشطة سياسية فورا، في حال اعتبارها غير ملائمة مع وجهة نظر الحكومة الصينية.