موقع مطار بيروت يتعرض لقرصنة إلكترونية

تعرض الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري في بيروت إلى قرصنة من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الثورة السورية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية الاثنين.

ونشر القراصنة رسالة على صفحة الموقع قالت إن هذا العمل موجه "إلى كل من قام بالاعتداء على اللاجئين السوريين"، وطالبوا بـ"محاسبة المتسببين بوفاة الطفل أحمد الزعبي".

وأكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت محمد شهاب الدين في تصريحات صحافية أن الموقع الإلكتروني للمطار تعرض للقرصنة مضيفا أنه "تتم معالجة الأمر".

وكانت وفاة الطفل السوري أحمد الزعبي قد أثارت جدلا في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من بلدية بيروت وهي تطارد الزعبي قبل أن يتم العثور عليه ميتا بعد سقوطه داخل فتحة تهوية في إحدى البنايات.