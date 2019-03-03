'الرحيل'.. هل يسمع البشير؟

المحتجون، يرفضون كل ما قدمه البشير. إذ دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك إلى مواكب الأحد عنوانها "استقلال القضاء" لـ"استرداد دولة القانون" ورفض حالة الطوارئ.

أما الولاة، فقد استبدلهم البشير بعسكريين وأمنيين، وغير نائبه الأول، وترك بعض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

البشير ألزم المواطنين بحالة طوارئ مدتها عام كامل. واكتفى بالرد على مطالب المتظاهرين بحل الحكومة الاتحادية، والاستعانة بحكومة تصريف.

وصوت الشارع تعلو نبرته أكثر فأكثر داعيا البشير إلى الرحيل. والتأكيد على الإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات.

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي قدم المطالب، في مبادرة لإخراج البلاد من الأزمة.

هل يسمع البشير مطالب "الرحيل ووقف البطش والتعذيب والقتل والضرب والاقتحامات" التي تنفذها السلطات السودانية، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين؟

واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، خرجت تظاهرات في عدة مناطق منها جبرة والكلاكلات (الخرطوم) وفي الحاج يوسف (بحري) حسب ناشطين.

نظام جديد

المحتجون المعتقلون يواجهون محاكمات بموجب قانون الطواريء الذي يمنع التجمعات غير المصرح بها، وأعطى الشرطة سلطات واسعة النطاق لسحقها.

في ذات الوقت، دعا المهدي إلى تشكيلحكومة انتقالية تمهد للتحول الديمقراطي في السودان، مبديا استعداده للقاء ممثلي المعارضة "للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".

مصادر محلية تحدثت عن اعتزام حزب المؤتمر الوطني قيادة مرحلة جديدة لإنهاء الاحتقان السياسي في السودان، من خلال إدارة حوار صريح مع كل قوى المعارضة "بلا استثناء".

رئيس الحزب بالوكالة أحمد هارون قال في تصريحات السبت إن حزبه سيشهد "سياسات جديدة في مرحلة التحول المقبلة".

وتوقعت مصادر محلية الإفراج عن قيادات معارضة بارزة معتقلة "قريبا". ويرفض تجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة أي تفاوض مع النظام الحاكم في السودان.

وبعد إعلان الطواريء تسعى قوى حليفة في الخارج إلى تكثيف أنشطتها التضمانية مع فعاليات الداخل من بينها "موكب السودان الأكبر"، المقرر تنظيمه في واشنطن في 23 آذار/مارس.

ومن المقرر أن يخاطب الحشد قادة بالكونغرس وصناع القرار الأميركي، حسب ناشطين.