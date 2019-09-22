"مداوي جراح النساء" يطلق صندوقا دوليا لدعم ضحايا الاغتصاب

أطلق الطبيب دينيس موكويغي صندوقا لدعم ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وحاز موكويغي (64 عاما) في 2018 على جائزة نوبل للسلام، لدوره في علاج أكثر من 50 ألف امرأة وطفل بينهم رضع، تعرضوا للاغتصاب والعنف في الكونغو في مستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 لهذه الغاية.

وقام المستشفى منذ إنشائه في عام 1999 بمعالجة أكثر من 50 ألف امرأة وطفل وحتى رضع أدمى العنف أجسادهم.

وقال الطبيب المعروف بلقب "مداوي جراح النساء"، إنه وفريقه في مستشفى بانزي يقدمون العلاج لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، ولكن يجب أن يتم دعم الضحايا بنوع من التعويضات، كما يجب اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى قضائية ضد الجناة الذين يتسببون بالاغتصاب والعنف.

وأشار إلى أن التعويضات التي سيقدمها الصندوق يمكن أن تكون موجهة لأفراد أو مجموعات وعلى شكل مادي أو معنوي، وتختلف من ضحية إلى أخرى.

وأضاف موكويغي أن بعض النساء تطلبن أن يعتذر لهن من قبل القادة أو الزعماء لأنهم لم يقوموا بما هو مطلوب منهم من أجل حماية شعبهم.

ويدعو الطبيب القطاع الخاص والحكومات إلى تقديم الأموال من أجل دعم الصندوق.