مولر يوصي بعدم سجن فلين

أوصى روبرت مولر المدعي الأميركي الخاص المكلف التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية، بعدم الحكم بالسجن على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب نظرا لتعاونه "الكبير" مع التحقيق.

وأكد مولر في مذكرة قضائية كشف عنها الثلاثاء أن فلين، الذي أقر العام الماضي بالكذب بشأن اتصالاته بالروس في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدم المساعدة في التحقيقات التي يجريها مولر وفي تحقيقات جنائية فدرالية أخرى لم يحددها، بينها 19 استجوابا.

وقال مولر لمحكمة واشنطن الفدرالية إنه على الرغم من المخالفة "الخطيرة"، إلا أن لدى الجنرال المتقاعد ورئيس الاستخبارات السابق في البنتاغون، سجلا حافلا على مستوى خدمته في الجيش وفي مجال الشأن العام.

وتأتي التوصية قبيل صدور حكم مرتقب على فلين، تم إرجاؤه أربع مرات في السنة الماضية.

وأكد مولر في المذكرة المودعة لدى المحكمة "نظرا للمساعدة الكبيرة التي قدمها المتهم ولاعتبارات أخرى مذكورة أدناه، فإن عقوبة ضمن الحد الأدنى للتوجيهات المحددة، بينها عقوبة لا تفرض حكما بالسجن، هي مناسبة ومبررة".

وقد وافق عدد من كبار مساعدي ترامب السابقين على التعاون مع مولر، أبرزهم فلين ورئيس فريقه الانتخابي بول مانافورت ومحاميه السابق مايكل كوهن.

وحتى الآن أفضى التحقيق الذي يجريه مولر إلى توجيه 34 اتهاما وستة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة. ومعظم من وجه إليهم الاتهام روس.