مولفيني: الديمقراطيون لن يروا 'ضرائب' ترامب

قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفيني الأحد إن المشرعين الديمقراطيين الذين يحاولون الاطلاع على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، لن يصلوا إلى هذه الوثائق "أبدا" لأنها من المفترض أن تكون سرية.

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وسئل مولفيني في برنامج "فوكس نيوز صنداي" عما إذا كان أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي سينجحون في الحصول على بيانات ضرائب ترامب فقال "أبدا. وينبغي ألا يفعلوا".

وأضاف أن الرئيس فاز في الانتخابات الرئاسية رغم علم الناخبين بأنه لم يقدم هذه الإقرارات، لذلك "جن جنون الديمقراطيين".

وكان النائب الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة الضريبة في مجلس النواب قد طلب نسخا من تقارير الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية للرئيس للسنوات الست الماضية.

واعتبر سياسيون ديمقراطيون الطلب خطوة أولى للبحث في الأوضاع المالية والعلاقات التجارية للرئيس ترامب لإيجاد أية مخالفات.