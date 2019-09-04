تونس تهدر فرصة تاريخية بخسارة أمام بورتوريكو في مونديال السلة

أهدر منتخب تونس فرصة ثمينة لبلوغ الدور الثاني في كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بخسارته في اللحظات الأخيرة أمام بورتوريكو، الأربعاء، في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، بينما ودع المنتخب الصيني المضيف بخسارته أمام فنزويلا في مباراة حاسمة في المجموعة الأولى.

وخسر المنتخب التونسي أمام بورتوريكو بنتيجة 64-67، بينما سقط المنتخب الصيني أمام فنزويلا 59-72، وثبت المنتخب الصربي نفسه كأحد أبرز المرشحين لانتزاع اللقب من الولايات المتحدة، بتحقيقه فوزه الثالث في ثلاث مباريات، وذلك على حساب إيطاليا 92-77.

وكانت تونس، بطلة إفريقيا، قد خسرت أمام إسبانيا افتتاحا 62-101 ثم فازت على إيران 79-67، لكن خسارتها الثانية حرمتها نيل إحدى بطاقتي التأهل، وحجز بطاقة مباشرة للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وسجل أهداف تونس: سجل الماجري، اللاعب السابق في فريق "دالاس مافريكس" الأميركي 14 نقطة و9 متابعات، بن رمضان 12 نقطة و9 متابعات، عمر عبادة 14 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة والأميركي مايكل رول 13 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وكانت هذه المشاركة التونسية الثانية بعد نهائيات 2010 في تركيا، حيث خسرت مبارياتها الخمس.