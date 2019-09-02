تونس تغلب إيران ضمن نهائيات مونديال السلة

عزز المنتخب التونسي لكرة السلة آماله ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه ضمن نهائيات مونديال السلة 2019 المقامة في الصين بفوزه على إيران ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب التونسي بطل أفريقيا عام 2017 قد سقط في المباراة الأولى أمام المنتخب الإسباني، حامل اللقب عام 2006، وألحق بإيران الهزيمة الثانية بعد أن سقطت أمام بورتو ريكو في الجولة الاولى.

وكان صالح الماجري، اللاعب السابق في صفوف دالاس مافركيس في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه"، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة، إضافة لـ 15 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل كل من اللاعبين الأميركي الأصل مايكل رول ومكرم بن رمضان 16 نقطة، إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة، ليساهما في الفوز على بطل آسيا ثلاث مرات، في 2007 و2009 و2017.

وتلتقي تونس في الجولة الثالثة بمنتخب بورتو ريكو الأربعاء، وستحاول بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها خلال مشاركتها الثانية بعد خروجها من الدور الأول في مونديال 2010 في تركيا.

وفي المجموعة الثانية، حققت الأرجنتين فوزها الثاني في البطولة وذلك على حساب نيجيريا 94-81، بفضل 23 نقطة للمخضرم لويس سكولا، 39 عاما، الذي رفع رصيده إلى 611 نقطة في خمس مشاركات له في المونديال.

إلى ذلك ضمن المنتخبان الصربي والإيطالي التأهل إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة السلة بتحقيق كل منهما فوزه الثاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة الاثنين.