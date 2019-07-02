مونديال السيدات: أميركا في النهائي عبر إنكلترا

تأهل المنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات لنهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه بهدفين مقابل هدف للمنتخب الإنكليزي.

والولايات المتحدة هي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة، وهذه هي المرة الخامسة التي تبلغ فيها النهائي حيث توجت اعوام 1991 و1999 و2015 وحلت وصيفة عام 2011.

في المقابل فشلت إنكلترا للمرة الثانية تواليا في تخطي دور الأربعة بعدما حلت ثالثة في نسخة 2015.

وكانت لاعبات المنتخب الأميركي قد أنهين حلم فرنسا البلد المضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد أن فزن بهدفين مقابل هدف على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في الدور ربع النهائي.

وسيلتقي المنتخب الأميركي حامل اللقب في النهائي الفائز من مباراة هولندا والسويد والتي ستقام الأربعاء.