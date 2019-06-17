مونديال السيدات.. تأهل إسبانيا والصين والنرويج

بلغت إسبانيا والصين الدور ثمن النهائي لمونديال السيدات في كرة القدم، وذلك بتعادلهما السلبي الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من النهائيات التي تستضيفها فرنسا بنسختها الثامنة.

كما لحقت النرويج، بطلة 1995 بفرنسا إلى ثمن النهائي عن المجموعة الأولى، بفوزها على كوريا الجنوبية بهدفين من ركلتي جزاء نفذتهما كارولين غراهام هانسن وايزابيل هيرلوفسن تواليا، مقابل هدف لمينجي ييو.

وفي المجموعة الثانية، لحقت إسبانيا والصين بألمانيا التي أنهت المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها الفوز الثالث تواليا، وجاء على حساب جنوب إفريقيا برباعية نظيفة تناوبت على تسجيلها ميلاني لوبولتس وساره دابريتس وألكسندرا بوب ولينا ماغول.

ورفعت ألمانيا رصيدها الى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 عن كل من إسبانيا والصين، فيما أنهت جنوب إفريقيا مشاركتها الأولى في النهائيات دون نقاط وبهدف واحد مقابل 8 في شباكها.

وبلغت إسبانيا ثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركتها الثانية فقط، لتبلغ المرتبة الثانية في المجموعة بفارق الأهداف عن الصين.

وتلتقي ألمانيا في ثمن النهائي مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، فيما تلعب إسبانيا مع متصدر المجموعة السادسة.

أما الصين، فعليها انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة هوية خصمها في ثمن النهائي.