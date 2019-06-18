مونديال قطر...اعتقال ميشيل بلاتيني بتهم فساد

اعتقلت الشرطة الفرنسية كابتن المنتخب الفرنسي السابق، ميشيل بلاتيني، على خلفية التحقيق في عمليات فساد محيطة بمنح حقوق استضافة قطر لكأس العالم 2022، حسب تقارير صحفية.

وتمت عملية الاعتقال صباح الثلاثاء في ضاحية نانتير غربي باريس، وفقا ما أفادت صحيفة التحقيقات الفرنسية ميديا-بارت.

وتولى بلاتيني، 63 عاما، منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من كانون ثاني/يناير 2007 حتى استقالته عام 2016 بعد حظره من أنشطة كرة القدم لمدة ست سنوات، تم خفضها لاحقا إلى أربع سنوات بعد استئناف الحكم الصادر ضده.

الحظر ارتبط بإدانة الرجل الستيني بتلقيه رشاوى من رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم سيب بلاتر، وانتهى هذا الحظر في آذار/مارس من هذا العام، لكن المحققين الذين يقودون مكافحة الفساد داخل كرة القدم ألقوا القبض عليه كجزء من القضية التي تبحث في كيفية فوز قطر بالحق في استضافة كأس العالم المقبلة.

وكان بلاتيني عضوا في اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم عام 1998، وانضم إلى اللجنة التنفيذية للفيفا في عام 2002 حتى تلقي الحظر.

وذكرت التقارير أن كلود جيانت، الذي كان أمينا عاما للإليزيه في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، طلب أيضا للاستجواب لكنه لم يتم اعتقاله.