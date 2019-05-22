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رياضة

مونديال قطر..لا زيادة في عدد المنتخبات

صورة من حفل تدشين استاد الجنوب في الوكرة في قطر استعدادا لاستضافة مونديال 2022

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القد فيفا الأربعاء أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا لها، والتخلي بذلك عن التوصية التي أقرها في آذار/مارس الماضي برفع عددها إلى 48.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه بحث مع قطر في إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، لكن "بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة (...) تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا"، وبناء عليه "كأس العالم قطر 2022ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا".

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