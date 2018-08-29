مونديال قطر.. وفاة عامل في استاد الوكرة

أكدت شركة مقاولات الأربعاء وفاة نيبالي أثناء عمله في أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتوفي عامل السقالة البالغ من العمر 23 عاما في 14 آب/أغسطس إثر سقوطه في ورشة بناء استاد الوكرة، البالغة تكلفته 680 مليون دولار والمقرر أن يكون من الملاعب الرئيسية المضيفة للمونديال.

وقالت متحدثة باسم شركة المقاولات البلجيكية العملاقة "بيسيكس" وهي أحد المتعاقدين الرئيسيين لبناء الملعب "يمكننا أن نؤكد أن هذا العامل توفي. كان يعمل على بناء ممر للمدرجات لأحد المقاولين الفرعيين في الورشة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت وفاته ناجمة عن سقوطه قالت المتحدثة "نعم"، وأكدت ثلاثة مصادر مستقلة أخرى المعلومات.

ومجموعة "بيسيكس" التي تعمل في الخليج من خلال الشركة المتفرعة "سيكس كونستراكت" تعمل في إطار مشروع مشترك في استاد الوكرة مع الشركة القطرية "مدماك" والنمساوية "بور".

وتجري اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 تحقيقات في الوفاة، فيما قدمت "بيسيكس" أدلة في إطار التحقيقات.

وقال متحدث باسم اللجنة إن جثة العامل أعيدت إلى بلاده وتم تقديم "دفعة نهاية خدمة في الوقت وبطريقة محترمة" لأسرته.

ويضم فريق التحقيق في ظروف الوفاة عضوا من اتحاد التجارة العالمي الذي قال على موقعه الإلكتروني إن التحقيق سينظر في "طبيعة وسبب الحادث".

ووقع الاتحاد واللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام 2016، اتفاقية تنص على إجراء عمليات تفتيش مشتركة في ملاعب كأس العالم.

ولقيت ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022، انتقاد العديد من المنظمات، لا سيما لجهة الظروف التي يعملون فيها والحقوق التي ينالونها. ونفت الدوحة بشكل متكرر تلك الانتقادات، مؤكدة العمل بشكل مستمر على تحسين ظروف العمالة الأجنبية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الوفيات التي تم تسجيلها في ورش بناء الملاعب بلغت 11 حالة، وأن "حالات الوفاة المرتبطة بالعمل بلغت حالتين، أما حالات الوفاة غير المرتبطة بالعمل فقد بلغت تسع حالات".