مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث

أحرز المنتخب البلجيكي لكرة القدم المركز الثالث في كأس العالم 2018، بفوزه على نظيره الإنكليزي بهدفين نظيفين السبت في سان بطرسبورغ.

وسجل توما مونييه وإدين هازار هدفي بلجيكا التي حققت أفضل مركز لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعدما كانت حلت رابعة عام 1986 بخسارتها أمام فرنسا التي أطاحت بها من دور الأربعة للنسخة الحالية.

وحلت انكلترا، بطلة 1966، رابعة للمرة الثانية بعد عام 1990 عندما خسرت أمام إيطاليا المضيفة.

وتقام المباراة النهائية للمونديال الروسي الأحد على ملعب لوجنيكي في موسكو، بين فرنسا الساعية للقب ثان في تاريخها (بعد عام 1998) وكرواتيا الطامحة إلى باكورة ألقابها العالمية.

