مونديال 2018: ثمانية متأهلين وتسعة مودعين

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن نهائي في مونديال روسيا 2018 إلى ثمانية، بينما خرجت تسعة منتخبات خالية الوفاض من بينها أربع منتخبات عربية.
وتأهلت روسيا البلد المضيف والأوروغواي عن المجموعة الأولى وإسبانيا والبرتغال عن المجموعة الثانية.
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى:#URU - #RUS - #KSA - #EGY— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 25, 2018
المتأهلون ⬅️ 🇺🇾 -🇷🇺
المُبعدون ⬅️ 🇸🇦 -🇪🇬 pic.twitter.com/GX5cf3exQw
وانضمت هذه الفرق بذلك إلى منتخبات فرنسا وكرواتيا وبلجيكا وإنكلترا التي ضمنت تأهلها للمرحلة المقبلة بغض النظر عن نتائج مبارياتها في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.
الترتيب النهائي للمجموعة الثانية بعد نهاية "جنون" اليوم:#ESP - #POR - #IRN - #MAR— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 25, 2018
المتأهلون ⬅️ 🇪🇸 -🇵🇹
المغادرون ⬅️ 🇮🇷 -🇲🇦 pic.twitter.com/KFS5dpaTXB
أما المنتخبات التي خرجت رسميا من مونديال روسيا فهي السعودية ومصر والمغرب وتونس وإيران وبيرو وكوستاريكا وبنما وبولندا.
ويشهد الثلاثاء مباراة مصيرية للمنتخب الأرجنتيني أمام نيجيريا، ويتعين على منتخب التانغو الفوز وانتظار تعثر آيسلندا أمام كرواتيا من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.
أول مباريات الطريق إلى النهائي🏆 تحددت اليوم!#ESP 🆚#RUS - #URU 🆚#POR#روسيا2018 pic.twitter.com/Yw2xcixayn— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 25, 2018
وستواجه أورغواي متصدرة المجموعة الأولى منتخب البرتغال ثاني المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي السبت المقبل، على أن تلعب إسبانيا مع البلد المضيف روسيا الأحد المقبل.