مونديال 2020: إيران قد تستضيف منتخبات

قالت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة لقدم في قطر الاثنين إن هناك مباحثات بشأن استضافة إيران لبعض المنتخبات المشاركة في النهائيات المقررة في 2022.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر حسن الذوادي إن ترتيبا من هذا النوع "يشكل جزءا من خطتنا العملية".

وأضاف الذوادي على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام في العاصمة الفرنسية في تصريحات لوكالة فرانس برس: "من البديهي أن يكون المضي بهذا المقترح مرتبط بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة".

ويأتي الحديث عن احتمال استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانينو، بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا في مونديال 2022، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026.

وستفرض هذه الزيادة في حال اعتمادها تحديات جديدة على قطر، في ما يخص الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين.