مونديال 2022: قطر تكشف تصميم ملعب لوسيل

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر السبت عن تصميم ملعب لوسيل مستضيف المباراتين الافتتاحية والختامية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بتكلفة اجمالية تناهز 800 مليون دولار.

وتبلغ سعة الملعب، بحسب اللجنة، 80 ألف متفرج، وهو الأكبر بين الملاعب التي من المقرر أن تستضيف النهائيات.

وإضافة إلى مباراتي الافتتاح والنهائي، سيستضيف الملعب مباريات عدة خلال البطولة.