مونديال 2026.. اقترب الحسم بين المغرب والملف الثلاثي

يدخل سباق استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 مرحلته الحاسمة، مع تصويت الفيفا الأربعاء على الاختيار بين الملف المغربي، والملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد مصادقة لجنة التقييم التابعة للفيفا في الأول من حزيران/يونيو على الملفين، يدخل 207 عضوا في الاتحاد في عملية تصويت عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.
وسيكون الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي طموح يسعى إلى إقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب أفريقيا 2010 معولا على دعم قاري، وملف للقارة الأميركية يستند إلى بنية تحتية جاهزة وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى.
وصب تقرير لجنة التقييم لصالح الملف المشترك، إذ نال علامة 4,0 من أصل 5، في مقابل 2,7 من 5 لصالح ملف المغرب الساعي للمرة الخامسة إلى استضافة المونديال، علما أن نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.
ومنحت لجنة التقييم ملف المغرب الضوء الأخضر لمواصلة السباق، رغم شوائب أبرزتها في تقريرها، منها "مخاطر مرتفعة" في بعض المجالات ولاسيما الملاعب التي يحتاج معظمها إلى إعادة بناء من الصفر، إضافة إلى الإقامة والنقل.
طريقة الاختيار
وستتم عملية اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 للمرة الأولى من قبل أعضاء الفيفا، بعدما كان الأمر يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية التي تتألف من 24 عضوا.
وأتى هذا التعديل في عهد جياني انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا مطلع 2016، على خلفية شبهات الفساد والرشى حول عمليات منح سابقة لاستضافة كأس العالم، ولاسيما روسيا 2018 وقطر 2022.