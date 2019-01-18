اكتشف باحثون أن التمويه بتلوين الجسد بخطوط شبيهة بخطوط الحمار الوحشي يمكن أن يجنبك لسعات الحشرات ويوفر عليك الدماء التي تمتصها.

وحسب دراسة نشرتها مجلة علمية لباحثين من جامعة "أوتفوش لوراند" الهنغارية، يلون أفراد قبائل عديدة في إفريقيا وأستراليا وجوههم وأجسادهم بشكل مخطط لتفادي التعرض للحشرات.

فالخطوط على جلد الحمار الوحشي، يشير الباحثون، يحميه من الحشرات المصاصة للدماء؛ وهي أيضا، أي الخطوط، وسيلة تمويه وتخفي.

وأجرى الباحثون تجربة بوضع نماذج تم تلوينها بعدة أشكال، وكانت النماذج الملونة بشكل مخطط بالأبيض والأسود الأقل تعرضا للحشرات، في حين اجتذبت النماذج الملونة بألوان غامقة عشرة أضعاف النماذج المخططة.

ووجدوا أن الألوان تجتذب الحشرات بشكل مختلف، إذ تجتذب الألوان الغامقة الحشرات، وتبتعد عنها إذا لونت بشكل مخطط مع الأبيض.

هل تعيش في بيئة تستشري فيها الحشرات؟