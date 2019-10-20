"مية بالمية كلن حراميه".. الجاليات اللبنانية تتظاهر ضد الفساد

خرجت الجاليات اللبنانية في عدد من المدن الرئيسية حول العالم للتضامن مع المتظاهرين في لبنان، لتعكس شعاراتهم تلك التي يرفعها اللبنانيون للمناداة بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد.

فرنسا

نظم مئات اللبنانيين في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة احتجاجية إلى ساحة حقوق الإنسان في "تروكاديرو"، الأحد.

وأتت المظاهرات في باريس دعما للمحتجين والمطالبين باستقالة الحكومة ولإسقاط النظام في ساحات وميادين لبنان ، ورفع المحتجون العلم اللبناني فيما حملوا شعارات تندد بالسلطة القائمة وتحمل الرئيس اللبناني مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان من ارتفاع البطالة واستمرار في تدهور الوضع الاقتصادي.

وخرجت مظاهرات لبنان، الخميس، تنديدا بالفساد واستنكارا للأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد.

كندا

وتجمع عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية أمام القنصلية اللبنانية في كالغاري الكندية، الأحد، وانطلقوا رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات ومطلقين الهتافات الداعية "لإسقاط المحاصصة الطائفية" حتى بلغوا برلمان أدمنتون في كندا حيث وقفوا للتضامن مع المظاهرات في لبنان.

كما خرج متظاهرون في مونتريال أيضا، ونشرت مغردة صورة للتجمع، الأحد.

أستراليا

وشهدت سيدني، تجمع حشود كبيرة من أبناء الجالية اللبنانية في شارع "مارتن بلايس" وسط العاصمة الأسترالية، حيث رفعوا خلالها الأعلام اللبنانية وشعارات التضامن مع الشعب اللبناني بكل فئاته.

وقد شارك في التظاهرة أكثر من خمسة آلاف شخص من أبناء الجالية اللبنانية، من مختلف الأعمار ومنهم عدد كبير من طلاب جامعة سيدني، حيث ردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"مية بالمية كلن حراميه".

وأكد المتظاهرون تضامنهم مع إخوتهم المقيمين في لبنان على "حقهم في الحصول على أبسط حقوقهم الانسانية الطبيعية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

هذا وخرجت المظاهرات السلمية في بيروت، الخميس، بعد إعلان الحكومة عن فرض ضريبة على خدمة "واتساب"، ليخرج المتظاهرون لليوم الرابع، مطالبين بالقضاء على الفساد وتغيير الحكومة وتحسين الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تشهدها البلاد.