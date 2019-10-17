ميركل: لن نسلم تركيا أي أسلحة بسبب عمليتها العسكرية في سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس إن بلادها لن تسلم تركيا أي أسلحة في ظل الظروف الحالية، في إشارة إلى العملية العسكرية الجارية ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأوضحت في كلمة أمام البرلمان أنها حثت تركيا عدة مرات على إنهاء هذه العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 300 ألف شخص.

وجددت ميركل مطالبتها أنقرة إنهاء هذا العمل العسكري، واصفة ما يحدث في شمال سوريا بأنه"دراما إنسانية لها تداعيات جيوسياسية هائلة"

وتشن تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي هجوما في شمال شرق سوريا، يهدف إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها وإقامة منطقة عازلة تنقل إليها 2 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.

وباتت تسيطر على شريط حدودي على طول نحو 120 كيلومترا وفق المرصد السوري لحقوق الأنسان، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها إلى أكثر من 30 كيلومترا في بعض النقاط.