ميريام فارس تعتذر للمصريين

تصريح للمغنية اللبنانية ميريام فارس أثار الاستياء بين المصريين، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بمنعها من دخول مصر.

​وخلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" في المغرب السبت، قالت فارس ردا على سؤال عن سبب قلة حفلاتها في مصر في الآونة الأخيرة، إن طلباتها المادية أصبحت تفوق قدرة منظمي الحفلات بمصر.

تصريح المغنية تضمن عبارة "أصبحت ثقيلة على مصر" وهو ما اعتبره مصريون "إساءة" لمصر التي قالوا إن لها الفضل في دخول ميريام فارس عالم الشهرة.

هذا المغرد اعتبر تصريحها "معيبا":

وتقون هذه المغردة إن فارس "لا تأتيها عروض لإقامة حفلات من الأساس":

جاء في هذه التغريدة أن أجر ميريام ارتفع بينما سيحيي "أكبر موسيقار في العالم" المغني "ياني" حفلته الثانية في مصر هذا الصيف:

وجنيفر لوبيز في آب/أغسطس:

الصحف المصرية اهتمت بالقضية. الناقد الفني طارق الشناوي أعرب في تصريحات لصحيفة المصري اليوم عن اعتقاده بأنها "خانها التعبير" وأنها "لو أعادت التفكير في كلامها، ستغير تعبيرها وستغير مفرداتها".

المحامي سمير صبري رفع "دعوى مستعجلة" أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بمنع دخول المغنية الأراضي المصرية، معتبرا ما قالته "إساءة غير مقبولة" وأن زيادة أجرها "ليس مبررا لتقول إنها صارت ثقيلة على مصر".

ميريام فارس، من جانبها، نشرت بيانا على حسابها في تويتر قدمت من خلاله "اعتذارا" للشعب المصري، وعزت السبب وراء الأزمة إلى لهجتها اللبنانية وردها المختصر الذي قالت إنه فتح "مجالا لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر".

وأكدت أنها قصدت "متطلباتها" وليس هي شخصيا التي أصبحت "ثقيلة".

ورأت أنها مثل حال عديدين من "النجوم العرب" الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في "الأسبوع الواحد في بلدي الثاني مصر".

ونفت أن تكون قد "تعالت" على الشعب المصري أو على زملائها في الوسط الفني "كما حاول البعض تحريف كلامي والصيد في الماء العكر"، مشيرة إلى أنها كانت دائما تقول إن "نجوميتها" أتت من مصر.

هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين قال في مداخلة تلفزيونية إن فارس قدمت له اعتذارا مكتوبا وقد قبله، واعتبر أن "الموضوع أخذ أكبر من حجمه" بحدوث مثل هذه الحالة من الجدل.

هذه المغردة أكدت أنها تتفق مع المغنية في أن ما كانت تقصده من قول "ثقيلة" هو "تكاليف حفلاتها":

في هذه التغريدة أن "ميريام لا تنكر الجميل ولا تنكر حبها لمصر":