ميزات متطورة جدا.. تسريب مواصفات كاميرا "بيكسل 4"

كشفت تسريبات أوردتها مواقع متخصصة في مجال التكنولوجيا أن هاتف "بيكسل 4"، الذي ستعلن عنه غوغل الشهر المقبل، سيأتي بميزات جديدة متطورة جدا وخاصة في مجال التصوير.

وذكر موقع "ذي فيرج" أن كاميرا "بيكسل 4" ستحتوي على ميزة التقريب حتى ثمان مرات، كما أنها ستحتوي على نمط تصوير فيديو جديد يدعى " Motion Mode" لتصوير الحركة السريعة بكفاءة عالية جدا.

كذلك ستكون هناك تحسينات جذرية على التصوير الليلي، حيث سيكون بإمكان مستخدمي الهاتف التقاط صور أكثر جودة للسماء خلال المساء.

وكانت تسريبات سابقة تحدثت أن الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة، بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميغا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميغا بيكسل.

وستكون هناك نسختان من الهاتف الجديد هما "بيكسل 4" و و"بيكسل 4 أكس أل"، وسيأتيان بذاكرة عشوائية قدرها 6 ميغا بايت ولونين أسود وأبيض.