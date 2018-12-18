سجلت ميزانيات الدفاع حول العالم في عام 2018 أكبر زيادة منذ 10 سنوات، مدفوعة بارتفاع ميزانيات دول حلف شمال الأطلسي، حسب ما جاء في تقرير لمكتب "آي أتش أس ماركت"، نشر الثلاثاء. وأشار التقرير إلى أن ميزانيات الدفاع في العالم ارتفعت خلال 2018 بنسبة 4.9 في المئة، لتبلغ 1780 مليار دولار. وقد شكلت دول الحلف الأطلسي، وخاصة الولايات المتحدة، قاطرة هذا الارتفاع بزيادة هي الأهم في ميزانياتها للدفاع بلغت نسبتها 5.8 بالمئة أي نحو 54 مليار دولار.

وستفوق نفقات دول الحلف الاطلسي ألف مليار دولار في 2019، بزيادة تبلغ نحو 11 مليار دولار، مقارنة بعام 2018، كما أورد التقرير.

وبسبب ارتفاع أسعار النفط، تجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا في 2018، وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 56 مليار دولار مقابل 53.6 مليار دولار لميزانية الدفاع الفرنسية رغم رفع هذه الأخيرة نفقاتها الدفاعية.

ووفقا للتقرير، وردت إيران في المرتبة 15 متجاوزة كندا وإسرائيل. ولاحظ التقرير أن الارتفاع الكبير المسجل في 2018 "يتجاوز بشكل واضح الرقم القياسي المسجل في 2010 بعد نهاية الحرب الباردة والذي بلغ 1690 مليار دولار". ورفعت الولايات المتحدة بمفردها ميزانيتها الدفاعية بـ 46 مليار دولار في 2018، لتبلغ 702.5 مليار دولار بزيادة نسبتها سبعة في المئة وهي الأكبر منذ 2008.