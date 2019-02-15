ميزة جديدة 'مهمة' من خرائط غوغل

من بين الانتقادات الكبيرة التي يوجهها المستخدمون لشركة غوغل، ما يطال تتبع بعض تطبيقاتها موقعك حتى لو طلبت عدم القيام ذلك.

المشكلة تكمن في أنك عندما تفتح تطبيق "خرائط غوغل"، تحتفظ الشركة ببياناتك. وعلى الرغم من وجود خيار "إيقاف تشغيل سجل المواقع"، إلا أن هذا الإجراء يمنعك من رؤية مخططا زمنيا للمواقع التي زرتها.

من الآن وصاعدا قد يكون هناك حل لهذه المشكلة حسب موقع "9to5google" المتخصص، الذي أشار إلى أنه بحث في التحديث الجديد لتطبيق الخرائط فاكتشف أن شركة غوغل تختبر إتاحة خيار جديد يتضمن "حذف سجل المواقع تلقائيا".

في حال تفعيل الخيار الجديد سيتم حذف سجل المواقع تلقائيا دون الحاجة إلى القيام بذلك بنفسك.

وهذه ميزة جيدة طال انتظارها تمنح المستخدمين بعض التحكم في كيفية إدارة غوغل للبيانات الخاصة، وفقا لموقع فوربس الأميركي، لكنها لا تزال قيد الدراسة والتجريب.