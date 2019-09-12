ميسي: عدم قدوم نيمار يؤكد أنني لست صاحب القرار

قال ليونيل ميسي إنه غير متأكد من أن برشلونة بذل كل ما في وسعه من أجل إعادة ضم البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات قبل بداية الموسم.



وأوضح ميسي لصحيفة "سبورت" الإسبانية اليومية أنه "كان يحب أن يرى نيمار" يعود إلى برشلونة، لكنه "لا يعلم ما إذا كان برشلونة بذل كل شيء ممكن من أجل عودة اللاعب البرازيلي".



مع ذلك، اعترف ميسي بأنه "بالتأكيد ليس من السهل التفاوض" مع باريس سان جيرمان.



قال ميسي إن "نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم"، وتوقيعه كان سوف يساعد النادي الإسباني على الوصول إلى مستوى آخر فيما يتعلق بمظهره وعلاقته بالجهات الراعية.



أضاف في مقابلة نشرت اليوم الخميس أنه ظل دائما على تواصل مع نيمار، مشيرا إلى أن المهاجم البرازيلي كان "فعلا يرغب في العودة" إلى برشلونة.



قال نيمار إن لاعبي برشلونة لم يطلبوا أبدا بشكل رسمي عودة نيمار، لكننا "ببساطة نعبر عن رأينا".



وقال إن حقيقة عدم وصول البرازيلي أوضحت أنه لم يكن الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات في برشلونة، كما ألمح كثيرون.



على الرغم من الفشل في التعاقد مع نيمار، قال ميسي إنه لم يصب بخيبة أمل، ويعتقد أن برشلونة ما زال يملك "فريقا مذهلا".



كما قال ميسي إنه لا ينوي مغادرة برشلونة ويرغب في مواصلة الانتصارات مع النادي.



وأوضح أن أهم شيء بالنسبة له هو أن "يكون جزءا من مشروع فائز".



ولم يلعب ميسي لبرشلونة هذا الموسم بعد بسبب إصابة في العضلات.