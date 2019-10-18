ميسي: لا ارغب أن أظل مكبلا ببرشلونة ورونالدو كان ممتعا

قال النجم الأرجنتيني ليو ميسي، في حوار صحفي، الجمعة، إنه لا يرغب أن يكون مكبلا بفريق برشلونة، مضيفا أنه استمتع بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق في الدوري الإسباني.

وتنتاب مشجعي فريق برشلونة الإسباني مخاوف من رحيل نجم الفريق بسبب بند في عقده يسمح له بذلك إن رغب في نهاية كل موسم.

وكشف ميسي، في مقابلة مع إذاعة "بيرو دي لا كالي" أن حديثا كان يدور في داخل النادي عن عقد يمتد مدى الحياة يشبه العقد الذي كان للاعب "أنيستا" مع الفريق، لكنه لا يرغب في ذلك.

وأكد ميسي أنه يريد البقاء مع الفريق في الوقت الراهن وقد يبقى مدى الحياة، ولكنه يريد أيضا من الفريق أن يقاتل من أجل تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أنه لا يرغب في البقاء فقط بسبب وجود عقد.

وكشف ميسي عن علاقة جيدة تربطه بالبرازيلي نيمار، وأوضح أنه يتواصل معه باستمرار، مضيفا أن عددا من الأشخاص في برشلونة لم يرغبوا في عودة البرازيلي إلى النادي، "رغم أن عودته ستكون رائعة من الناحية الرياضية".

وقال ميسي إنه استمتع بفترة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في إسبانيا، و "أن وجوده جعل الكلاسيكو مباراة مميزة، كما جعل الدوري الإسباني مميزا، وأضاف قيمة للمنافسة"، بحسب ما نقلت الماركا الإسبانية.