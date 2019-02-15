ميسي وبرشلونة 'إلى الأبد'

عبر رئيس نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم عن ثقته بالتجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في 2021.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث إذاعي في إسبانيا "ليو ميسي سيستمر معنا. هو لاعب (دائم) في هذا النادي والعلاقة ستسمر إلى الأبد".

ولم يعرف الأرجنتيني في مسيرته الاحترافية فريقا غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف العام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.

وكان ميسي قد مدد عقده في 2017 حتى 2021.

وتابع بارتوميو عن ميسي الذي عبر سابقا عن رغبته بإنهاء مسيرته مع فريق بداياته نيولز أولد بويز "ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظرا للطريقة التي يلعب فيها سنحتفظ به لسنوات عديدة"، مضيفا "ليو ذكي، يعرف كيف يقيم الأمور. إذا شعر بالراحة سيقول لنا".

وأكد أنه "عندما يقرر سنجدد العقد".

ويقدم ميسي مشوارا رائعا هذا الموسم مع برشلونة، وسجل له 21 هدفا في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أثرت على مشاركته في الأسبوع الماضي.

ويأتي تصريح بارتوميو بعد أسبوع من كشفه ان ناديه بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي، إذ قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول أنه يعتزل.. علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل".