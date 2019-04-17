ميسي يحذر زملاءه في برشلونة

طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زملاءه في فريق برشلونة الإسباني بتقديم المزيد في المراحل المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بعد تخطي مانشستر يونايتد الإنكليزي في الدور ربع النهائي.

وتفوق النادي الكاتالوني على ضيفه الإنكليزي بثلاثة أهداف نظيفة في الإياب على ملعب كامب نو الثلاثاء، بعد فوزه أيضا الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد بهدف نظيف سجله لوك شو خطأ في مرمى فريقه.

وعلى رغم الفوز المريح لبرشلونة، حض ميسي زملاءه على تقديم الأفضل ولا سيما بعد البداية البطيئة للفريق، قبل أن يسجل أفضل لاعب في العالم خمس مرات هدفين في أقل من خمس دقائق قبل انتهاء ثلث الساعة الأول، أضاف اليهما البرازيلي فيليبي كوتينيو الثالث في الشوط الثاني.

وقال ميسي المتوج مع برشلونة بلقب دوري الأبطال أربع مرات (2006، 2009، 2011 و2015) "لقد قدمنا عرضا رائعا (...) لكن كنا باردين ومتوترين في الدقائق الخمس الأولى" من مباراة الثلاثاء ضد فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير.

أضاف "لا يمكن أن نبدأ مباراة في دوري الأبطال بهذا الشكل. خمس دقائق سيئة قد تؤدي إلى إقصائنا"، مشددا في الوقت ذاته على أن الفريق يقترب من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإسباني.

وفك ميسي في مباراة الأمس صومه عن التسجيل في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهز الشباك للمرة الأولى منذ عام 2013.

وأقر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بأن لاعبيه يشعرون ببعض الضغط هذا الموسم في سعيهم لإحراز اللقب القاري للمرة الأولى منذ 2015.

واختصر فالفيردي مباراة الأمس بالقول "عانينا من خمس دقائق صعبة لأنهم (يونايتد) بدأوا المباراة بقوة. بعدها، خلال 85 دقيقة، لم نكن سيئين".

ويلاقي برشلونة في الدور نصف النهائي الفائز من المواجهة بين ليفربول الإنكليزي وبورتو البرتغالي، علما بأن الأول فاز بهدفين نظيفين ذهابا على أرضه، ويستعد مساء الأربعاء للحلول ضيفا على الفريق البرتغالي.