ليونيل ميسي يشكر السعودية وتركي آل الشيخ

نشر النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، السبت، على صفحته الرسمية على إنستغرام، مقطع فيديو يظهره ساعة مصافحته تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأرفق ميسي الفيديو بتعليق جاء فيه "سعيد بالعودة إلى الرياض! الجو المفعم معدٍ! نتطلع إلى العودة مرة أخرى".

وتابع "شكرا تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على الأمسية الجميلة".

من جانبه نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك يجمعه باللاعبين قبل بداية المباراة بين البرازيل والأرجنتين.

وقاد ميسي منتخب بلاده لفوز أمام السامبا في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض، برسم مباراة سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية الدولية الودية.

وسجل ميسي الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 13 بعدما تابع كرة كان قد سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي أليسون بيكر.