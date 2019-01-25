ميسي يطالب باستئناف البحث عن سالا

ناشد نجم برشلونة الإسباني والأرجنتين ليونيل ميسي السلطات باستئناف البحث عن مواطنه إيميليانو سالا، بعد أن قررت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية الخميس إنهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الإثنين عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل اللاعب.

وكتب ميسي في حسابه على إنستغرام "طالما أن هناك إمكانية، بصيص أمل، نطلب منكم رجاء ألا توقفوا البحث عن إيميليانو. كل القوة لعائلتك وأصدقائك" مع هاشتاغ #صلوا من أجل سالا، المنتقل حديثا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي.

وتأتي مناشدة ميسي بعد أن توسل والد سالا ولاعبون، بينهم مواطنه لاعب بوردو الفرنسي فالنتين فادا والمهاجم الأوروغوياني لليغانيس الإسباني دييغو رولان، السلطات لتواصل البحث.

وقال هوراسيو، والد اللاعب المفقود، عقب اعلان الشرطة عن انهاء عمليات البحث "الشيء الوحيد الذي أطلبه منكم هو مواصلة البحث. لا يمكن أن يختفي هكذا"، فيما قالت شقيقته رومينا وهي تبكي لوسائل الإعلام البريطانية في كارديف "أعرف في أعماق قلبي أن إيميليانو ما زال على قيد الحياة. من فضلكم لا تتوقفوا عن البحث، نفهم (صعوبة المهمة)، ولكن لا تتوقفوا عن البحث. بالنسبة لنا، لا يزال على قيد الحياة".

وأعلنت شرطة جزيرة غورنسي الخميس على تويتر "لقد راجعنا جميع المعلومات المتاحة ... واتخذنا القرار الصعب بإنهاء عمليات البحث"، مشيرة إلى أن "فرص البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة ضئيلة جدا".

وقامت الشرطة بأكثر من 24 ساعة من البحث المتواصل شملت السواحل والصخور والجزر باستخدام ثلاث طائرات وخمس طائرات هليكوبتر. كما شاركت باخرتا إنقاذ في العمليات، بمساعدة قوارب الصيد وسفن.

وسالا الذي وقع السبت عقد انتقاله من نانت إلى كاريف في صفقة قياسية للأخير بلغت 17 مليون يورو، كان عائدا إلى كارديف من نانت على متن طائرة صغيرة من محرك واحد طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو" مسجلة في الولايات المتحدة.

وتعتقد عائلة سالا أنه ما زال ممكنا العثور عليه على قيد الحياة، وطلبت من فريقه السابق نانت عدم إحياء ذكراه في مباراة كأس فرنسا التي ستقام في نهاية الأسبوع ضد فريق الدرجة الثالثة أونتونت سانوا سانت-غراتيان.

ومن جهتهم وجه بعض جماهير كارديف، الفريق المعروف باسم الطيور الزرقاء، رسالة للاعب المختفي عبر لافتة خارج ملعب الفريق كتب عليها: "لم نشاهدك تلعب ولم نرك تسجل، لكن يا إيميليانو يا طائرنا الأزرق الجميل سنظل نحبك أكثر للأبد".

الشك يحوم حول مؤهلات الطيار

وتوجه قائد نانت فالنتين رونجييه إلى أكثر من 300 من مشجعي الفريق الذين حضروا التمارين المفتوحة الخميس، قائلا "نطلب منكم احترام العائلة التي ترفض تماما التحدث عن الحداد، وطلبت منا أن نبقى مؤمنين" بإمكانية إيجاد اللاعب على قيد الحياة، مضيفا "لهذا السبب لن تكون هناك دقيقة صمت أو دقيقة تصفيق (خلال مباراة الأحد) لأننا لم نفقد الأمل".

وكشفت سلطات غورنسي عن اسم الطيار المفقود: ديفيد إبوتسون، وهو من سكان شمال إنكلترا، فيما قال متحدث باسم فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يتم التدقيق برخصة الطيار كجزء من التحقيق.

وأوضح "سننظر في الجوانب التشغيلية للرحلة والتي تشمل الرخصة. إن هدفنا ليس هو توزيع اللوم أو المسؤولية، بل معرفة سبب الحادث".

ويقال إن إبوتسون أخبر صديقا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل فترة قصيرة من الإقلاع بأنه مرتبك بعض الشيء في تشغيل بعض عناصر التحكم في الطائرة.

ووفقا لقاعدة بيانات إدارة الطيران الفدرالية الأميركية حيث الطائرة المفقودة مسجلة، يحمل إبوتسون رخصة خاصة بريطانية حصل عليها على أساس شهادة صدرت عام 2014 تسمح له بقيادة طائرة من محرك واحد.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية التي تصدر تراخيص بريطانية وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، الجمعة أنها لا تستطيع "تأكيد نوع الرخصة التي يملكها إبوتسون".

وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي للطيران، فإن رخصة الطيار الخاصة هي "للرحلات الترفيهية فقط" و"لا يسمح بتلقي أي بدل مالي مقابل أي رحلة يقوم بها باستخدام أحدها (رخصة من هذا النوع)، باستثناء بعض أعمال التدريب على الطيران".

وتشير إرشادات الاتحاد الأوروبي للطيران إلى أن الطيارين الذين يتلقون بدلا ماليا يحتاجون إلى ترخيص تجاري.