لقاء برشلونة ودورتموند.. ميسي يعود للتمارين بعد شهر من الغياب

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد أن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عاد إلى التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة.

ويأتي ذلك قبل يومين من اللقاء المرتقب ضد بوروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ونشر النادي الكاتالوني في تغريدة على تويتر "ليو ميسي يتمرن مع الفريق وعثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقا بصورة لهم إلى جانب انطوان غريزمان.

وتأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكاتالوني في موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفا على دورتموند الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضا إنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وكان المدرب ارنيستو فالفيردي استبعد في تصريحات الجمعة مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبرًا أنها ستكون "صعبة".

وقال اللاعب في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية نشرت الخميس، أنه بات "أفضل" من دون أن يحدد موعد عودته.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الليغا برصيد سبع نقاط بعد انتصارين وتعادل وخسارة، خلف فريقي العاصمة مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال، وأتلتيك بلباو الثالث.

ويتساوى برشلونة بالنقاط مع إشبيلية الخامس، والذي يحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق الأحد.