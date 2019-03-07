ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الخميس عودة قائده ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى صفوف المنتخب أواخر آذار/مارس الحالي بعد ابتعاده عنه لثمانية أشهر.

وتأتي عودة ميسي تزامنا مع استعداد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين دوليتين وديتين ضد فنزويلا والمغرب، قبل ثلاثة أشهر من كأس كوبا أميركا المقررة في البرازيل.

وظهر اسم ميسي على لائحة اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد فنزويلا في 22 الحالي في مدريد، والمغرب في 26 منه في مدينة طنجة.

وكانت المباراة الأخيرة لميسي مع الأرجنتين عندما خسرت أمام فرنسا 3-4 في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، إذ قرر بعدها "البرغوث" الابتعاد عن صفوف المنتخب.

ويحلم ميسي (31 عاما، 128 مباراة دولية و65 هدفا) بإحراز لقب كبير مع منتخب التانغو وهو ما تنتظره أيضا الأرجنتين التي سئمت من مشاهدته يرفع كؤوسا مع فريقه برشلونة.

وباستثناء اللقب مع المنتخب الأولمبي في بكين عام 2008، لم يحرز ميسي أي لقب مع المنتخب الأول وفشل في أربع مباريات نهائية (مونديال 2014، وكوبا أميركا 2007 و2015 و2016).

وشهدت التشكيلة أيضا عودة مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا والذي لم يلعب بدوره مع المنتخب الأرجنتيني منذ المونديال الروسي.