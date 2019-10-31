ميسي يقود "التانغو" أمام البرازيل والأوروغواي

يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي وديا الشهر المقبل، بعد أن استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إلى التشكيلة الرسمية.



ولم يخض ميسي أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا اميركا في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.



وخاضت الأرجنتين 4 مباريات في غياب ميسي، فتعادلت مع تشيلي 0-0 وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-0 والإكوادور 6-1.



وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في إسرائيل في 18 منه.



يذكر أن ميسي عانى من إصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية أخرى في سبتمبر.



بيد أن ميسي بات في أفضل حالة بدنية له في الأسابيع الاخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات كان آخرها على بلد الوليد 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.