ميسي يواصل تسجيل الأهداف

سجل ليونيل ميسي في مباراته السادسة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في انتصار برشلونة حامل اللقب على جيرونا الجريء 2-صفر الأحد ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب.

وسجل المدافع البرتغالي نلسون سيميدو هدف التقدم بقدمه اليسرى الأقل قوة في التسديد في الدقيقة التاسعة على استاد مونتيليفي الذي اغرقته الأمطار، وذلك بعد فشل خطة طموحة لرابطة الدوري لإقامتها في مدينة ميامي الأميركية.

وأهدر جيرونا فرصتين للتعادل قبل انتهاء الشوط الأول، حيث أبعد مدافع برشلونة جيرار بيكي الكرة من على خط المرمى، كما نجح الحارس الألماني مارك-اندريه تير شتيجن في إنقاذ محاولة المهاجم كريستيان ستواني في مطلع الشوط الثاني.

وطرد برناندو اسبينوزا مدافع جيرونا، الذي فرض التعادل 2-2 على برشلونة على ملعب نو كامب في وقت سابق هذا الموسم، بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 51.

وسبب جيرونا مشاكل لدفاع برشلونة حتى وهو يلعب بعشرة لاعبين. ونجح تير شتيجن في إنقاذ مرماه من كرة أخرى سددها ستواني الذي طالب بعدها بركلة جزاء بعد أن سقط على الأرض عقب تدخل من جوردي ألبا مدافع برشلونة.

وتلقت آمال جيرونا في العودة للقاء ضربة قاضية بهدف ميسي كبير هدافي الدوري الإسباني حين أرسل الكرة من فوق الحارس بونو في الدقيقة 68 ليسجل هدفه 19 بالدوري هذا الموسم. وارتفع رصيد برشلونة ليصبح 49 نقطة بعد 21 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط على اتليتيكو مدريد أقرب مطارديه.

وبهدفه الأحد، يكون ميسي، الذي غاب عن هزيمة برشلونة 2-صفر أمام أشبيلية في ذهاب دور الثمانية في كأس الملك الأربعاء الماضي، قد سجل على جميع ملاعب الفرق المنافسة بالدوري التي زارها باستثناء ويسكا الذي يذهب لملاقاته في وقت لاحق هذا الموسم.