ميشغان.. أول ولاية أميركية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة

أصبحت ميشغان الأميركية أول ولاية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة، وسط تصاعد القلق بشأن خطورتها الصحية.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، أمرت بالحظر كرد فعل على زيادة معدلات تدخينها بين الشباب، والأطفال دون السن القانونية.

وسيشمل الحظر المنتجات ذات النكهات التي تباع سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت والتي يعتقد على نطاق واسع بأنها تستخدم لجذب الشباب.

وتباع العديد من أشكال التدخين الإلكترونية بنكهات تتنوع بين الفواكه والحلوى.

وقالت غريتشن ويتمر لصحيفة واشنطن بوست: "أولويتي الأولى هي الحفاظ على سلامة أطفالنا وحماية صحة الناس في ميشيغان".

ووفقا للصحيفة، فإن الحظر سيبدأ تطبيقه خلال شهر تقريبا، وذلك بعد أن تصدر وزارة الصحة القواعد. ومن المقرر أن يستمر الحظر لمدة ستة أشهر مع إمكانية التجديد.

لكن السجائر الإلكترونية التي لا تتمتع بالنكهة لن يشملها الحظر، رغم أن ويتمر ترى في حديثها مع الصحيفة أن شركات السجائر الإلكترونية، بشكل عام، تضلل المستخدمين بالقول إن منتجاتها "آمنة" و"صحية" مقارنة بالسجائر العادية.

وفي 27 أغسطس الماضي، حذر مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة، الأشخاص غير المدخنين من إغراء استخدام السجائر الإلكترونية، وذلك بعد انتشار مرض رئوي غامض أصاب نحو 215 شخصا في 25 ولاية، مع تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل.