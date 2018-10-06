بالصور.. ميلانيا ترامب تزور أهرامات الجيزة

زارت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب السبت​ أهرامات الجيزة بالقرب من القاهرة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي.

وتأتي زيارة السيدة الأولى لهذا المعلم التاريخي بعد أن استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار في الزيارة التي بدأتها لهذا البلد ضمن جولة أفريقية.

شاهد السيدة الأولى في أهرامات الجيزة: