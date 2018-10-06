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بالصور.. ميلانيا ترامب تزور أهرامات الجيزة

ميلانيا ترامب تزور الأهرامات بالجيزة

زارت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب السبت​ أهرامات الجيزة بالقرب من القاهرة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي.

وتأتي زيارة السيدة الأولى لهذا المعلم التاريخي بعد أن استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار في الزيارة التي بدأتها لهذا البلد ضمن جولة أفريقية.

شاهد السيدة الأولى في أهرامات الجيزة:

ميلانيا ترامب في منطقة الأهرامات بالجيزة
ميلانيا ترامب في منطقة الأهرامات بالجيزة

ميلانيا ترامب تزور الأهرامات بالجيزة
ميلانيا ترامب تزور الأهرامات بالجيزة

ميلانيا ترامب بجانب تمثال أبو الهول في منطقة الأهرامات بالجيزة
ميلانيا ترامب بجانب تمثال أبو الهول في منطقة الأهرامات بالجيزة

ميلانيا ترامب تتحدث لصحافيين
ميلانيا ترامب تتحدث لصحافيين

​واتخذت إجراءات أمنية مشددة قبل وصول السيدة الأولى إلى أهرامات الجيزة.

الأمن يمسح المنطقة أمنيا قبل زيارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب لأهرامات الجيزة
الأمن يمسح المنطقة أمنيا قبل زيارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب لأهرامات الجيزة

واستقبلت زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، في مطار القاهرة ميلانيا ترامب.

ميلانيا ترامب تصل القاهرة
ميلانيا ترامب تصل القاهرة

ميلانيا ترامب وانتصار السيسي في المطار
ميلانيا ترامب وانتصار السيسي في المطار

وتفاعلت ميلانيا ترامب مع الأطفال الذين تم اختيارهم لاستقبال السيدة الأولى في المطار.

أطفال يستقبلون ميلانيا ترامب
أطفال يستقبلون ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب تتحدث مع أطفال استقبلوها في مطار القاهرة
ميلانيا ترامب تتحدث مع أطفال استقبلوها في مطار القاهرة

وزارت ميلانيا القصر الرئاسي واستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته.

ميلانيا ترامب والسيسي وزوجته في القصر الرئاسي
ميلانيا ترامب والسيسي وزوجته في القصر الرئاسي

ميلانيا ترامب تلتقي زوجة السيسي انتصار عامر في القصر الرئاسي
ميلانيا ترامب تلتقي زوجة السيسي انتصار عامر في القصر الرئاسي

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