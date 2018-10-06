بالصور.. ميلانيا ترامب تزور أهرامات الجيزة

زارت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب السبت أهرامات الجيزة بالقرب من القاهرة في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي.
وتأتي زيارة السيدة الأولى لهذا المعلم التاريخي بعد أن استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار في الزيارة التي بدأتها لهذا البلد ضمن جولة أفريقية.
شاهد السيدة الأولى في أهرامات الجيزة:
واتخذت إجراءات أمنية مشددة قبل وصول السيدة الأولى إلى أهرامات الجيزة.
واستقبلت زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، في مطار القاهرة ميلانيا ترامب.
وتفاعلت ميلانيا ترامب مع الأطفال الذين تم اختيارهم لاستقبال السيدة الأولى في المطار.
وزارت ميلانيا القصر الرئاسي واستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته.