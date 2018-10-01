ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

تبدأ السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الاثنين جولة إفريقية تشمل أربع دول في أول رحلة خارجية لها منفردة، ستهدف خلالها إلى الترويج لرعاية الأطفال.

وتغادر ميلانيا واشنطن في وقت لاحق الاثنين متوجهة إلى غانا أولى محطات جولتها والتي ستصلها الثلاثاء، ثم تزور بعدها ملاوي فكينيا، وتختتمها بمصر.

رعاية الأمومة والطفولة، ستكون محور هذه الزيارة التي تتم برعاية حملة ميلانيا "كن أفضل" أو "Be Best"، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

وكانت ميلانيا قد أطلقت مبادرتها في أيار/ مايو الماضي، وهي تستند على ثلاثة أمور: الصحة الجسدية والعاطفية للأطفال، استخدام الإعلام الاجتماعي المسؤول، وتأثيرات المواد الأفيونية المفعول على الأطفال.

وقالت السيدة الأولى خلال حفل الافتتاح "يمكننا ويجب علينا أن نعلم أطفالنا- المهارات الاجتماعية والوعي الذاتي ومهارات العلاقات الإيجابية واتخاذ القرار المسؤول. دعونا نعلم أطفالنا الفرق بين الصواب والخطأ، ونشجعهم على أن يكونوا أفضل في مساراتهم الفردية في الحياة".

ويرتقب أن تزور ميلانيا خلال جولتها التي تستمر خمسة أيام، مستشفيات ومدارس وملاجئ للأطفال.