صور.. ميلانيا ترامب تلتزم بالعادات الأفريقية في غانا

في مستهل جولة أفريقية، اظهرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب الأربعاء احتراما للعادات والتقاليد القبلية وكذلك لتاريخ القارة السمراء.

زوجة الرئيس الأميركي افتتحت الجولة بزيارة لغانا شملت جولة في قلعة "كيب كوست" الواقعة على بعد نحو 145 كيلومترا من العاصمة أكرا.

ولدى وصولها "كيب كوست" شاركت ميلانيا في تقليد رمزي يقضي بطلب إذن زعيم قبيلة الفانتي لزيارة البلد.

التقليد استلزم من موظفي السفارة الأميركية في غانا تقديم هدية مكونة من الخمور والمشروبات الغازية، حسب ما أوضح مراسل شبكة "سي بي أس" الأميركية.

وجرى التقليد في أجواء مرحة حيث تظهر الصور زوجة الرئيس الأميركي إلى جوار أبناء القبيلة بأزيائهم التقليدية، وهم يرحبون بالوفد الأميركي.

First Lady Melania Trump arrives on Cape Coast of Ghana and as is tradition, seeks permission from Fante Tribe chieftain to make her visit. As incentive, US Embassy presented Chieftain with basket of liquors & sodas (bottom right of Chieftain photo). (Pool photos by @katierogers) pic.twitter.com/H9ygDgyygS — Mark Knoller (@markknoller) October 3, 2018

وتمثل زيارة "كيب كوست" العنصر الأبرز في جدول زيارة السيدة الأولى لغانا والتي بدأت الثلاثاء، إذ أن القلعة كانت تستخدم قبل قرون لتجارة الرق.

القلعة مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بعد أن كانت مركزا لتجميع العبيد قبل نقلهم إلى الخارج، وسبق أن زارها الرئيسُ الأميركي السابق باراك أوباما.

ووصفت ميلانيا زيارتها لمرفق العبودية السابق بالعاطفية جدا وأضافت في تصريحات للصحافيين “لن أنسى أبدا (التجربة) المدهشة والقصص التي سمعتها. الزنزانات التي رأيتها هي حقا شيء يجب أن يراه الناس ويختبرونه".

يشار إلى أن غانا هي المحطة الأولى في زيارة ميلانيا الأولى لإفريقيا تليها ملاوي ثم كينيا قبل أن تختتمها بمصر، وتعتزم السيدة الأولى تسليط الضواء على عمل الوكالة الأميركية للتنمية (يو أس أيد) والترويج لمبادرتها "كن أفضل".

المبادرة التي تعني بالتعليم ورعاية الأمومة والطفولة، أطلقت في أيار/ مايو الماضي، وهي تستند على ثلاثة أمور: الصحة الجسدية والعاطفية للأطفال، استخدام الإعلام الاجتماعي المسؤول، وتأثيرات المواد الأفيونية على الأطفال.