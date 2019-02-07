ميليشيات عراقية تعلن قصف داعش في سوريا

قالت ميليشيات عراقية إنها استهدفت بعشرات الصواريخ مسلحي تنظيم داعش المتحصنين عبر الحدود في قرية تابعة لمحافظة دير الزور السورية.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي الخميس إطلاق 50 صاروخا على أهداف في قرية باغوز، التي تعد آخر معاقل التنظيم.

وقصف الجيش العراقي مواقع داعش داخل سوريا من قبل، لكن الميليشيات التي تحظى بدعم واسع من إيران، نادرا ما تقوم بعمليات قصف عبر الحدود. وتقاتل بعض فصائل من الحشد الشعبي داخل سوريا.

وكان داعش قد زعم أنه أسقط طائرة من دون طيار تابعة للحشد الشعبي في باغوز الأربعاء.

وخسر التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا في سوريا والعراق. ويقتصر تواجد مئات المتشددين الآن على منطقة صغيرة حيث يحاصرهم مقاتلون سوريون بدعم من الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.