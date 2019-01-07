انتقدت فرض الحجاب.. مقاضاة مسؤولة إيرانية

"موقع الحرة"/ كريم مجدي
رفع جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيراني دعوى قضائية ضد مسؤولة انتقدت مواقف البعض تجاه غير المحجبات.
وكانت رئيسة لجنة الصحة بمجلس طهران، ناهيد خداكرمي، قد انتقدت الإساءات الموجهة لمن يؤمن بحرية ارتداء الحجاب، في دولة تفرض الحجاب على النساء.
وقالت خداكرمي في لقاء مع وكالة إسنا نشر الاثنين، إن "جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أصفهان، قاضاني بسبب بعض تغريداتي وحديثي".
وكانت خداكرمي قد قالت في تغريدت "إن الإنسان لديه الإرادة والتقدير والذكاء، هناك أشخاص يعتبرون حرية ارتداء الحجاب مثل العري، مستخدمين هذا الحجم من الكلمات غير اللائقة، من أين يأتي هذا الرعب؟ ومن أين يأتي عدم الاكتراث بالفساد الاقتصادي والعنف؟ ومضايقة وإيذاء المراهقين والشباب؟".
وأضافت رئيسة لجنة الصحة في حوارها مع إسنا، أن "جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتهمني بالتشجيع على خلع الحجاب، بسبب تغريداتي وحديثي عن الحجاب".
وانتقدت خداكرمي جهاز الأمر بالمعروف قائلة "كيف يمكن لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة ما أن يكون قادرا على مقاضاة عضو مجلس في محافظة أخرى؟".
وأردفت النائبة قائلة "رفعت دعوى ضدي، بينما تقع حالات الظلم والفساد الاقتصادي التي تنتهك قوانين البلاد، لكن لا أحد يكشو أحد".
وكانت خداكرمي قد كتبت في وقت سابق من هذا العام، عن ضرورة إعطاء المرأة الإيرانية على الأقل حرية اختيار شكل الحجاب، مضيفة "أننا نؤمن بالجيل الحالي، لم يفت الأوان بعد للسماح لهم بإدارة شؤونهم بأنفسهم".