انتقدت فرض الحجاب.. مقاضاة مسؤولة إيرانية

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

رفع جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيراني دعوى قضائية ضد مسؤولة انتقدت مواقف البعض تجاه غير المحجبات.

وكانت رئيسة لجنة الصحة بمجلس طهران، ناهيد خداكرمي، قد انتقدت الإساءات الموجهة لمن يؤمن بحرية ارتداء الحجاب، في دولة تفرض الحجاب على النساء.

وقالت خداكرمي في لقاء مع وكالة إسنا نشر الاثنين، إن "جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة أصفهان، قاضاني بسبب بعض تغريداتي وحديثي".

وكانت خداكرمي قد قالت في تغريدت "إن الإنسان لديه الإرادة والتقدير والذكاء، هناك أشخاص يعتبرون حرية ارتداء الحجاب مثل العري، مستخدمين هذا الحجم من الكلمات غير اللائقة، من أين يأتي هذا الرعب؟ ومن أين يأتي عدم الاكتراث بالفساد الاقتصادي والعنف؟ ومضايقة وإيذاء المراهقين والشباب؟".