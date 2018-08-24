نائبة تركية سابقة تطلب اللجوء في اليونان

قال مسؤول بالشرطة التركية الجمعة إن نائبة سابقة موالية للأكراد سلمت نفسها للشرطة اليونانية تمهيدا لطلب اللجوء في اليابان.

وأوضح المسئول إن النائبة السابقة ليلى بيرليك (44 عاما) سلمت نفسها الخميس لسلطات أثينا قرب بلدة ألكسندروبوليس شمال شرق البلاد، وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وبيرليك، النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، حكم عليها في كانون الثاني/يناير بالسجن 21 شهرا لإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلق سراحها بانتظار الاستئناف لكنها منعت من مغادرة تركيا.

واعتقلت بيرليك أيضا في 2016 مع عدد من قادة حزب الشعوب الديمقراطي في قضية منفصلة بتهم الإرهاب. وأفرج عنها على ذمة المحاكمة مع منعها أيضا من مغادرة البلاد.