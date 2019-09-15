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نائبة كويتية تطالب بفرض رسوم "على الهواء الذي يتنفسه الوافد"

جانب من إحدى جلسات مجلس الأمة

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طالبت النائبة الكويتية صفاء الهاشم بفرض رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون إلى البلاد بما في ذلك "الهواء الذي يتنفسونه".

وطالبت الهاشم في تصريح لصحيفة الراي، الحكومة بتطبيق اقتراح تمت الموافقة عليه سابقا بفرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق والتحويلات، وأضافت "المفروض أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد"، حسب الصحيفة.

وحذرت وزير الشؤون الاجتماعية من استمرار "اتحاد الجمعيات التعاونية ف استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات"، دون تكشف عنها.

وقالت إن ما يحدث "غزو غير طبيعي".

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