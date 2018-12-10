نائب لبناني يدعو لقطع رأس راغب علامة

أثار هجوم النائب اللبناني حكمت ديب على الفنان راغب علامة على خلفية أغنيته الجديدة "طار البلد" التي تعكس كلماتها احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية الصعبة التي يعيشها اللبنانييون، ردود فعل متضامنة مع الفنان ومنددة بالبرلماني.

وقال ديب خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في معرض انتقاده "لما يقوم به السياسيين غير المسؤولين وفنانين من أغاني ومسرحيات للتيئيس"، ورد عندما سئل عن أغنية علامة الجديدة بالقول: "طار البلد.. هذا لازم يطير راسه".

كلمات النائب عضو كتلة لبنان القوي التي يتزعمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لم تلق إعجاب الكثيرين على رأسهم علامة الذي رد عبر حسابه على تويتر.

وكتب في تغريدة: "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كدواعش.. أكيد طار البلد".

وواصل علامة رده في تغريدات أخرى كتب في أحدها "هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك... أنا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان-.. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب".

وأطلق مستخدمون على تويتر أكثر من هاشتاغ مثل #طار_البلد و#متضامن_مع_راغب_علامة للتضامن مع الفنان في تغريدات انتقد كثير ممن كتبوها وبينهم فنانون وساسة، كلمات النائب وأيضا الأوضاع في لبنان.

وهذه الأغنية التي لم تلق مباركة النائب ديب.