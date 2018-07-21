نائب من الأقلية الزرادشتية يستعيد منصبه في إيران

اعترفت السلطات الإيرانية السبت بخطأ تعليق عضوية نائب ينتمي إلى الأقلية الزرادشتية في مجلس بلدي، معلنة أن بوسعه استعاده منصبه.

وانتخب سيبانتا نيكنام المنتمي للديانة الزرادشتية القديمة عضوا في المجلس البلدي في مدينة يزد في وسط إيران في أيار/مايو 2017، وهو الشخص الوحيد غير المسلم فيه. لكن عضويته علقت في تشرين الأول/أكتوبر إثر شكوى قدمها عضو في المجلس للمحكمة الادارية.

وقدمت الشكوى بعد قرار أصدره آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة، الذي يشرف على الانتخابات، بمنع الأقليات الدينية من الترشح في الانتخابات البلدية.

لكن مجلس الشورى أسقط قرار مجلس خبراء القيادة الذي يتمتع بسلطات على الانتخابات الوطنية فقط، ما سمح بترشح نيكنام للانتخابات البلدية، لكنه لم يمنع تعليق عضويته.

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