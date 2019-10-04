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الشرق الأوسط

نائب وزير الدفاع السعودي: ننظر بإيجابية للتهدئة المعلنة من اليمن

نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان

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قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريدات إن المملكة تنظر "بإيجابية إلى التهدئة التي أعلنت من اليمن" في إشارة إلى مبادرة الحوثيين وقف الهجمات على السعودية.

وأعرب المسؤول عن أمله في أن تطبق التهدئة "بشكل فعلي كما أكد ذلك" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد قد دعا في مقابلة يوم الأحد الماضي إيران لوقف دعم حوثيين في اليمن وقال إنه منفتح على كل المبادرات للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب اليمنية.

وقد أعلن "وزير الخارجية" في الحكومة غير المعترف بها دوليا في صنعاء هشام شرف قبل أيام أن جماعته ملتزمة بمبادرتها لوقف الهجمات على السعودية.

وبعيد هذا الإعلان، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة إن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.

/**/ /**/ /**/ قوات سعودية على الحدود مع اليمن -أرشيف
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