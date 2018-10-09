نائب: 700 رضيع في السجون التركية

قال نائب برلماني معارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، الثلاثاء، إن هناك مئات الأطفال الرضع بالسجون التركية.

وأوضح النائب عن مدينة كوجالي خلال مؤتمر صحافي أن "السجون التركية تضم 700 طفل رضيع، يعيشون في ظروف سيئة للغاية. السجون ليست مكانا مناسبا للأطفال الرضع".

وأضاف جرجيرلي أوغلو أن الطعام في السجون يأتي بشكل مخالف لقواعد النظافة. بالإضافة إلى وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

وتضم السجون التركية ما يزيد عن 18 ألف سيدة لم يتم البت في قضاياهن، بحسب صحيفة زمان التركية.

وكان حزب الشعوب الديموقراطي الكردي قد تقدم بمشروع قانون لإنقاذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر إلى ست سنوات، داخل السجون التركية بصحبة أمهاتهم إلا أن القانون لم يقر.

وكانت وزارة العدل التركية قد أعلنت عن وجود نحو 669 رضيع بالسجون التركية في شباط/فبراير الماضي، فيما لا يتعدى 64 بالمئة منهم الثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة أحوال التركية، فإن الرضع ينامون في نفس الأسرة مع أمهاتهم، فيما لا يتلقى 80 بالمئة من الأطفال الموجودين بالسجن أي نوع من التعليم، فيما يحصل 18 بالمئة منهم على خدمات الحضانة أو روضات الأطفال.

وقال زوج تقبع زوجته بصحبة طفلها في السجن لصحيفة أحوال إن "طفلي لم يمنح سرير أو علاج، أو حتى ألعاب في أول 10 أيام له، لم يسمح لنا بإرسال أطعمة أساسية.. هناك كدمات تنتشر في جسم ابني ووجهه، بسبب سقوطه مرارا من على السرير"